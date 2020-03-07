Азербайджан выделит Ирану 5 млн. долларов на борьбу с коронавирусом

В целях борьбы с инфекцией коронавируса (COVID-19) правительством Азербайджанской Республики было принято решение о предоставлении финансовой помощи Исламской Республике Иран в размере 5 миллионов долларов США.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, Кабмин принял распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда, предусмотренного в Государственном бюджете на 2020 год.

Азербайджанская Республика и Исламская Республика Иран поддерживают дружеские и добрососедские отношения. Соответствующие министерства и государственные учреждения двух стран тесно сотрудничают в борьбе с распространением вируса COVİD-19:

«Азербайджанская Республика поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с вирусом COVİD-19, продолжает сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения».

| 2020-03-07T13:15:57+00:00 7 марта 2020, 13:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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