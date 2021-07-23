По информации Министерства обороны Азербайджана, 23 июля примерно подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на Кяльбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Как сообщили АПА в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), в результате снайперского выстрела противной стороны военнослужащий Азербайджанской Армии стал шехидом.

«Периодические провокации, предпринимаемые в последнее время армянской стороной, ее попытки обострить ситуацию в регионе, обстреливая позиции Азербайджана, неприемлемы, и вся ответственность за такое развитие ситуации лежит на Армении. Азербайджан оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность в рамках своих признанных на международном уровне границ, а также предпринимать все необходимые шаги для обеспечения мира и безопасности в регионе. Да упокоит Аллах душу нашего шехида», — говорится в сообщении.