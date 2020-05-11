Азербайджан: Вирус наступает – что дальше?

Азербайджан вновь стоит на грани вероятного ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом свидетельствует как официальная статистика последних дней, так и само происходящее на улицах, наблюдаемое многими воочию. Судя по всему, в нашей стране начавшийся процесс поэтапного смягчения карантинного режима приводит не совсем к тем результатам, какие ожидаются.

Взять, к примеру, ситуацию с этим делом в соседней Грузии (которая может считаться образцом вообще чуть ли не в мировом масштабе). Там облегчение карантинных мер началось практически в те же дни, что и у нас. А с 11 мая, в Грузии начинается второй этап снятия ограничений, установленных из-за угрозы распространения коронавируса.

Согласно плану правительства, 11 мая будет открыт Тбилиси. С понедельника все граждане смогут свободно въезжать и выезжать из столицы. До сих пор для этого необходим был специальный пропуск.

11 мая откроются все виды производства, а также все виды объектов розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы. Ограничения по-прежнему остаются в силе для магазинов обуви и одежды, а также для крупных торговых центров.

14 мая откроются еще два города – Рустави и Гардабани. Вместе с Тбилиси, Кутаиси и Батуми были закрыты для въезда и выезда с 15 апреля.

18 мая откроется Марнеульский район, где с 23 марта действует режим строгого карантина. Премьер-министр Георгий Гахария пояснил, что в этом муниципалитете еще предстоит провести определенное количество тестов среди населения, поэтому его открытие происходит позже Тбилиси.

Ограничения снимаются по всей стране, за исключением муниципалитетов и административных единиц, которые объявлены зонами строгого карантина.

Но! При этом остаются в силе весьма существенные ограничения, о которых в Азербайджане, похоже, успели забыть. Например, до 22 мая на территории Грузии действует чрезвычайное положение. Штраф за нарушение режима ЧП составляет 3 тысячи лари (около 940 долларов) для физических лиц и 15 тысяч для юридических (почти 4,7 тысячи долларов); обязательно ношение медицинских масок в общественных местах; действует комендантский час – выходить на улицу с 21:00 до 06:00 без специального разрешения запрещено; полностью остановлен общественный транспорт, в том числе метро; введен строгий регламент для такси и частных автомобилей: не больше двух пассажиров, на заднем сиденье; запрещены собрания больше трех человек везде, кроме магазинов и аптек, с соблюдением общественной дистанции; все граждане должны иметь при себе удостоверения личности, паспорта или водительские удостоверения.

И судя по статистике заболевших, правила эти населением соблюдаются, и полиция за этим действительно следит.

На текущий момент в Грузии выявлено 635 случаев заражения, 309 человек выздоровели, 10 человек умерли. 10 мая было подтверждено только 9 новых случаев заражения, а выздоровели 12 человек. То есть, количество выздоровевших пациентов в Грузии по-прежнему превышает число инфицированных.

Как заявил журналистам директор Инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе, оптимистические прогнозы эпидемиологов сбываются, число заражений снижается, Грузия достигла пика эпидемии в конце апреля, и сейчас пик выглядит как плато.

По его словам, тенденция к понижению должна сохраниться «если мы не совершим какую-то глупость, не устроим где-то сборище, не отпустим поводья, и если сохранится эта степень мобилизации и соблюдения рекомендаций».

То есть, даже при всей позитивности общей картины, там предупреждают об опасности потерять бдительность.

И что же на этом фоне происходит по соседству, в нашей стране? По состоянию на 10 мая в Азербайджане зарегистрировано 97 новых случаев заражения COVID-19.

То есть, прирост случаев заражения в Азербайджане за сутки более чем в 3 раза превысил число выздоровевших за тот же период, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 2519.

А 9 мая было аж 143 заражения за день – такого в Азербайджане не наблюдалось даже в самый разгар распространения инфекции в конце марта — начале апреля. И что же послужило причиной столь удручающей картины? Ответ представляется очевидным – ослабление карантинных мер.

С 4 мая у нас официально лишь частично смягчили карантинный режим, однако происходящее в реальности никак этой формулировке не соответствует.

В провинциях сняты все ограничения на передвижение, открылись кафе, рестораны и парки – это уже спорное нововведение.

В больших городах — Баку, Сумгайыте, Гяндже и Лянкяране — ограничение на передвижение осталось в силе. Чтобы выходить на улицу, нужно по-прежнему иметь справку с работы или получить СМС-разрешение, выдаваемое на 3 часа в день. Но это только на словах. В реальности уже просто не видно на улицах полицейских патрулей, которые должны хотя бы выборочно проверять наличие таких разрешений у граждан.

И пусть кафе и рестораны по-прежнему закрыты, зато в работающих автобусах в часы пик уже такое обилие пассажиров, что ничего другого для дальнейшего распространения вируса и придумывать не надо. А тут еще и метрополитен открыли. Открыты и все магазины, заработали парикмахерские, в общем «все прекрасно».

Некоторые ответственные чиновники из оперштаба правительства время от времени предупреждают, что режим может быть ужесточен – но эти слова просто повисают в воздухе, ничто не меняется.

И совершенно непонятно, что же должно произойти такого, чтобы эти люди как-то взбодрились, вспомнили о своих обязанностях и хотя бы заставили полицию восстановить работу патрулей.

А в общемировом масштабе основания для тревоги уже есть. В том же Китае, который еще в апреле рапортовал чуть ли не о полной победе над вирусом, впервые за долгое время выявили новые случаи заболевания COVID-19. В провинции Хубэй (где находится и Ухань) за сутки зарегистрировали 17 новых носителей вируса, у которых нет симптомов заболевания.

Кроме того, городской уезд Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь признан зоной высокого риска COVID-19 после заражения 11 человек.

И это в стране, где ранее были предприняты жесточайшие карантинные меры. Что же может ждать Азербайджан, если все останется так, как есть?