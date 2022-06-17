Азербайджанская Республика, всегда руководствовавшаяся принципами гуманизма, после исторической победы вернула останки 1713 армянских военнослужащих, обнаруженных на освобожденных от вражеских захватчиков землях.

Как передает АПА, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев.

Он сообщил, что 159 задержанных в разное время армянских пленных были возвращены противоположной стороне.