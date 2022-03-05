Стоимость экспорта Азербайджана в январе-феврале этого года составила 6 млрд долларов США, в том числе ненефтяного экспорта — 461,8 млн долларов США.

Об этом говорится в мартовском выпуске ”Обзора экспорта“, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ненефтяной экспорт вырос на 39,4%.

В феврале объемы экспорта составили 2,9 млрд долларов США. Рост экспорта по ненефтяному сектору составил 24% (229,6 млн долларов США).

За февраль 2022 года экспорт продовольственных товаров увеличился на 19,4% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и составил 51,7 млн долларов США, а непродовольственных товаров — на 25,4%, до 177,9 млн долларов США.