Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию более чем на 40%

В июне этого года Турция импортировала из Азербайджана 917,6 млн кубометров природного газа.

Об этом говорится в отчете Органа регулирования энергетического рынка Турции, сообщает Report.

Этот показатель на 41% больше, чем в июне прошлого года. В общем объеме турецкого импорта газа Азербайджан занял первое место (доля на рынке — 46,09%). За ним следуют Алжир с 468,39 млн кубометров (рыночная доля 23,53%) и Катар с 262,08 млн кубометров (рыночная доля — 13,16%). В отчетном периоде импорт российского газа в Турцию сократился в 7,4 раза — до 156,54 млн кубометров. Таким образом, Россия по объему экспорта природного газа в эту страну заняла четвертое место.

А из Ирана поставки газа в Турцию в июне вовсе были приостановлены, тогда как в аналогичном периоде 2019 года экспорт иранского газа составил 227,04 млн кубометров газа.

В I полугодии этого года Турция импортировала 22,487 млрд кубометров газа, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Азербайджан в январе-июне 2020 года экспортировал в Турцию 5,4 млрд кубометров газа, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что Азербайджан поставляет газ в Турцию только с газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» в азербайджанском секторе Каспия. Поставки осуществляются с июля 2007 года.