Азербайджан построит в городе Адыяман на юго-востоке Турции городок на 1000 контейнеров. Об этом «Анадолу» сообщил глава Ассоциации бизнесменов и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB) Хюсейн Бююкфырат.

Он привлек внимание к тому, что Азербайджан мобилизовал усилия для помощи Турции сразу после сообщений о мощном землетрясении с эпицентром в Кахраманмараше, все учреждения Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева принимали и принимают самые активные меры для поддержки братской страны.

«Большая помощь поступает сюда и из Азербайджана. Мы присутствуем в каждом районе зоны землетрясения. Помощь поступает в Кахраманмараш, Хатай и Адыяман. Мы приехали в Адыяман. Отправили фуры с помощью в центр AFAD (Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями при правительстве Турции)»,- отметил он.

Бююкфырат сказал, что представители Азербайджана уже работают над планом установки контейнерных городков в Турции, на первом этапе в Адыямане будет построен контейнерный городок на 1000 контейнеров.

По его словам, место для городка помогут определить губернатор Адыямана Махмут Чухадар и представители соответствующих ведомств. «На территории контейнерного городка будут и все необходимые социальные объекты. На первом этапе создается согласованная и полностью организованная территория в Адыямане, а затем в Хатае и Кахраманмараше»,- сказал глава TÜİB.

Хусейн Бююкфырат подчеркнул, что народ Азербайджана, от мала до велика, почувствовал боль Турции глубоко в сердцах.

Он сообщил, что по линии TÜİB в Адыяман доставлено четыре, в Кахраманмараш — около 20 фур с гуманитарным грузом. «Помощь направляется из Азербайджана в рамках одной платформы при поддержке многих НПО и под руководством нашего посольства. В состав груза входят продовольствие, одеяла, все необходимое для детей. Едем в Кахту (район в Адыямане). Там ежедневно необходимо обеспечить питанием 10 тыс. человек. Сегодня в экстренном порядке сообщали. Как раз вовремя приехали. Лично поедем и передадим гуманитарный груз», — добавил он.