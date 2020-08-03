Азербайджан усиливает газовое присутствие в Турции

Азербайджан усиливает газовое присутствие в Турции, увеличив поставки «голубого топлива» на турецкий рынок за пять месяцев текущего года на 20,4%. Все бы ничего, но растущим поставкам азербайджанского газа сопутствует рекордное падение российского газового экспорта в этой стране.

В Турции один за другим выходят из строя российские газопроводы. С 27 июля второй раз за лето закрылся на ремонт «Турецкий поток» и поставки российского газа в Турцию полностью прекратились. До этого в мае закрылся другой газопровод в Турцию — «Голубой поток». После ремонта труба была пустой до середины июля, потому как Турция не заказала ни единого кубометра газа.

В марте 2020 года сообщалось, что Турция сократила потребление российского газа в 7 раз по сравнению с тем же периодом минувшего года и в 14 раз к марту 2018-го. В последнее время «Голубой поток» и «Турецкий поток» вместе работают от силы на 10% мощности. Причиной сложившейся ситуации стало резкое сокращение российского газового импорта на фоне нарастающего конфликта с Кремлем вокруг Сирии и Ливии. Турция перешла на закупки газа в Азербайджане и более дешевого СПГ.

Российский газ Турция заменяет сжиженным, который рекой льется на европейский рынок и стоит гораздо дешевле. Помимо политических, на это были ценовые причины. В мае спотовые цены на крупнейших газовых хабах Европы падали до 40-45 долларов за тысячу кубометров. Июньский отскок до 72 долларов не продержался долго, и в июле котировки снова покатались вниз. Таким образом, Россия продолжает терпеть катастрофу на газовом рынке Турции, которая еще два года назад была вторым крупнейшим клиентом «Газпрома» после Германии.

В январе-июне 2020 года экспорт нашего газа в Турцию составил 5,2 млрд кубометров с месторождения Шах-Дениз, говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийский газопровод (TANAP). Доля Азербайджана в общем объеме поставок газа в Турцию стремительно растет. В прошлом году она составляла 21,2%, объем поставок — 9 млрд 585 млн кубометров, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK) за 2019 год. По объемам поставок газа в Турцию в минувшем году Азербайджан занял второе место после России, на долю которой пришлось 33,6% всех поставок, на третьем месте – Иран (17,11%).

В России все чаще звучат заявления, что именно приход азербайджанского газа в Турцию навредил позициям «Газпрома», ведь до недавнего времени Анкара была крупнейшим в Европе потребителем российского трубопроводного газа. А теперь ситуация изменилась. В прошлом году турки купили на 35% меньше российского газа – 15,5 млрд кубов. Хотя Россия в минувшем году осталась крупнейшим поставщиком газа в стране, ее доля на рынке сократилась с 47% в 2018 году до 34% в 2019 году (данные Турции).

В первом квартале этого года Турция продолжила сокращать закупку российского газа, его прием упал на 17% по сравнению с прошлогодним периодом – до 3,8 млрд кубов. По итогам марта Россия лишилась лидерства на турецком рынке и опустилась аж на пятое место. Газпром уступил Азербайджану, Катару, Ирану и Алжиру. Для понимания: по трубам в Турцию течет российский, азербайджанский и иранский газ. А вот Катар и Алжир возят в Турцию СПГ (сжиженный природный газ). «Возможно, со стороны руководства Турции были указания не брать активно газ у Газпрома, потому что у России с Турцией довольно большие противоречия по поводу Сирии и Ливии», – цитирует российское издание «Взгляд» эксперта Финансового университета при правительстве РФ, эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова. Однако главный фактор снижения доли России на турецком рынке – это все же приход азербайджанского газа, сообщил эксперт, поскольку Турция активно начала отбирать новый газ в рамках жесткого контракта, который надо выполнять.

Претензии Газпрома к турецким компаниям, думаю, в том, что те не просто сократили закупку российского газа, нарушив условие «бери или плати», а накупили газа у других поставщиков. Если бы у Турции был форс-мажор и ей не нужно было столько газа – то это было бы другое дело. Но здесь не так, поясняет Юшков. По его словам, успехи Баку в Турции объясняют амбиции Азербайджана потеснить российский газ еще и в Европе. Впрочем, азербайджанский газ всю Европу не заполонит. Предполагается, что по 1 млрд кубометров получат Греция и Албания и еще 8 млрд придет на юг Италии.