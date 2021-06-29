«В связи с подбитием 9 ноября 2020 года на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы военного вертолета МИ-24, принадлежащего Российской Федерации, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после незамедлительной проверки. Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, а также осуществлены иные необходимые процессуальные действия».

Об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде.

По ее словам, в настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие законного решения в соответствии с итогами экспертиз».