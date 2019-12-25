Азербайджан снизил пошлину за многоразовые визы для граждан США и Кореи

Решением Кабмина Азербайджана снижена пошлина за многоразовые въездные визы для граждан США и Кореи, сообщает в среду Кабмин.

В настоящее время пошлина, взимаемая за оформление многоразовых въездных виз в Азербайджан, установлена в размере 350 долларов США.

При установлении размера госпошлины, взимаемой для оформления многоразовых въездных виз иностранцам, приезжающих в Азербайджан, важным считается то, чтобы учитывался принцип взаимности.

Американская сторона в отношении граждан Азербайджана за оформление многоразовой въездной визы для туристов, студентов и обменных виз удерживает пошлину в размере 160 долларов, а за трудовую визу, трансфер между компаниями, а также при визитах религиозных деятелей взимается пошлина в размере 190 долларов.

Посольство США в Азербайджане, в соответствии с принципом взаимности, попросило оформлять для граждан США более долгосрочную визу и сократить сумму пошлины за многоразовую въездную визу.

Корейская сторона с граждан Азербайджана взимает 150 долларов за оформление многоразовой въездной визы.

| 2019-12-25T15:48:08+00:00 25 декабря 2019, 18:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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