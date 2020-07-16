Азербайджан расходует на оборону в пять раз больше, чем Армения

Согласно новым данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мировые военные расходы в 2019 году выросли до 1,917 трлн. долларов США.

Азербайджан также указан в новом отчете SIPRI. Мы попали в десятку стран, военный бюджет которых составляет от 4% и выше от ВВП. Напомним, военные расходы Азербайджана в прошлом году составили свыше 1.85 млрд. долларов, в три раза превысив соответствующие расходы Армении на уровне 673 млн. долларов.

При этом за последние 25 лет Азербайджан выделил на оборону в пять раз больше денег, чем Армения, подсчитали экономисты. Так, начиная с 1995 по 2020 годы оборонный бюджет нашей страны составил 30 млрд. долларов. Для сравнения, военный бюджет Армении не превысил 6,5 млрд. долларов. Как видно, на оборону и содержание вооруженных сил в Азербайджане было выделено в пять раз больше средств, чем в Армении.

Военные расходы в нашей стране ежегодно растут, и текущий год не стал исключением. В этом году на оборону и безопасность планируется выделить 3,853 млрд. манатов, что на 666 млн. манатов больше по сравнению с прошлым годом. По имеющимся данным 1,6 млрд. манатов упомянутых средств — специальные расходы. На оборонный бюджет также приходится 35,2% от 4,6 млрд. манатов единовременных расходов в бюджете этого года. Доля бюджета на оборону и безопасность в текущем году достигла 4,6% ВВП, а в расходах государственной казны — 14,3%. Это означает, что из каждых 100 манатов, потраченных в этом году, по 14 манатов 30 копеек приходятся на оборону и безопасность, посчитали экономисты.

В целом на оборону, обеспечение национальной безопасности, содержание судебных и правоохранительных органов Азербайджана в госбюджете этом году планируется выделить в общей сложности 5 млрд. 826 млн. 700 тыс. манатов, что на 1 млрд. 70 млн. 700 тыс. манатов больше по сравнению с минувшим годом. На содержание судебных и правоохранительных органов будет выделен 1 млрд. 973 млн. 100 тыс. манатов. Это на 404 млн. 800 тыс. манатов больше по сравнению с 2019 годом.

К этому стоит добавить, что в среднем, начиная с 2008 года, за истекшие двенадцать лет ежегодный бюджет обороны Азербайджана достигал 1 млрд. 829 млн. 500 тыс. манатов.

По имеющимся данным, в минувшем году эта статья бюджетных расходов увеличилась к показателю 2008 года почти в три раза, составив 3 млрд. 37,6 млн. манатов. Так, позапрошлом году эта статья бюджетных расходов составила 2 млрд. 905,2 млн. манатов, а годом ранее — 2 млрд. 621,3 млн. манатов. Тенденция роста не прекращалась во время падения цены на нефть — расходы на оборону государственной казны в 2014 году составили 1 млрд. 516,1 млн. манатов, в 2015 году — 1 млрд. 750 млн.; 2017 году — 2 млрд. 192, 7 млн. манатов.

По данным экономистов, львиная доля оборонного бюджета идет на закупку вооружений. Наша страна, вовлеченная в многолетний конфликт из-за Нагорного Карабаха, масштабно финансирует модернизацию своих вооруженных сил.

Скажем, Россия, один из крупнейших экспортеров оружия в мире, продает оружие обеим сторонам конфликта, но Армения как член возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности, получает скидку. Азербайджан, в свою очередь, диверсифицировал военный импорт, в частности, в направлении Израиля. Согласно информации Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в период между 2014 и 2018 годами Азербайджан был вторым по величине покупателем военной техники в Израиле, занимая 17% израильского экспорта вооружений. В 2016 году сообщалось, что страна приобрела израильского вооружения на сумму 4,85 млрд. долларов. Торговля не односторонняя: продажи Азербайджана в Израиль в 2018 году составили 1,3 млрд долларов (в основном нефти), что составляет чуть менее 7% от общего экспорта Азербайджана.

Азербайджан и Армения вошли в десятку самых военизированных стран Европы и мира, согласно Глобальному индексу милитаризации (GMI 2019). По мнению исследователей, государства в десятке лидеров рейтинга «предоставляют военным особенно много ресурсов в соотношении с другими общественными областями». Индекс подготовлен экспертами Боннского международного центра конверсии (BICC) на основе данных за 2018 года. Эксперты анализируют комплексные процессы и выводят результат, который определяет относительный вес военного аппарата страны относительно общества, то есть соотношение военных расходов страны к ВВП и расходам на другие сферы жизни.

В десятку самых военизированных стран мира также вошли Израиль, Сингапур, Кипр, Республика Корея, Россия, Греция, Иордания и Беларусь. Самая военизированная страна мира – Израиль. Военные расходы в 2018 году составили 15 млрд. долларов, что равно 4,3% ВВП и считается достаточно высоким процентом. Эксперты отмечают, что столь весомый вклад страны в военную сферу объясняется тем, что Израиль по-прежнему находится в сложной ситуации в сфере безопасности. Уровень милитаризации страны в целом соответствует высокому уровню милитаризации всего Ближневосточного региона.

Россия, оказавшаяся на 6-м месте рейтинга, по-прежнему содержит одну из самых мощных армий, считают немецкие эксперты. «Страна модернизировала свои силы и в прошлые годы значительно расширила военно-технологические способности. Она располагает большим числом военных кадров, а также более 70 тыс. тяжелых боевых систем», — говорится в докладе.