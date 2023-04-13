Заявление министерства Европы и иностранных дел Франции от 12 апреля в поддержку Армении в связи с провокацией армянской стороны 11 апреля в отношении наших позиций в Лачинском районе, не отражает действительности.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Франция, которая была посредником в азербайджано-армянском конфликте почти 25 лет, не дала оценки агрессии и оккупационной политике Армении, она не стремится к урегулированию конфликта, ведет клеветническую кампанию против нашей страны после того, как Азербайджан положил конец оккупации и урегулировал конфликт самостоятельно, и в очередной раз этим заявлением продемонстрировала несправедливую позицию.

Призываем французскую сторону воздержаться от подобных заявлений, подталкивающих Армению к очередным провокациям, оказывающих поддержку реваншистским силам», — говорится в заявлении.