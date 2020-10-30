Азербайджан принимает участие в заседании начальников штабов стран СНГ

В Самарканде проходит заседании начальников штабов стран СНГ.
В заседании принимают участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.
Отмечается, что главы делегаций обсудят вопросы «сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющий взаимный интерес, а также обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ».