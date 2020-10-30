Азербайджан принимает участие в заседании начальников штабов стран СНГ

В Самарканде проходит заседании начальников штабов стран СНГ.

В заседании принимают участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

Отмечается, что главы делегаций обсудят вопросы «сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющий взаимный интерес, а также обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ».

| 2020-10-30T11:47:59+04:00 30 октября 2020, 12:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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