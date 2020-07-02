Азербайджан принимает участие в первом в истории виртуальном саммите ЕС

Сегодня стартовал первый в истории виртуальный «Саммит по вовлечению молодежи Восточного партнерства».

Как сообщает #, около 500 молодых лидеров и специалистов по работе с молодежью из региона Восточного партнерства получат уникальную возможность обсудить достижения и проблемы, как между собой, так и с политиками из ЕС и стран Восточного партнерства.

Саммит продлится два дня и пройдет полностью в виртуальном формате. Такой формат был выбран по причине глобальной пандемии COVID-19 для защиты здоровья участников и организаторов.

Участников поприветствовал комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели. Он назвал саммит ярким и глобальным событием, целью которого является празднование и продвижение прошлого и продолжающегося сотрудничества между ЕС и его Восточными странами-соседями, инвестирование в будущее молодежи и содействие диалогу между политиками и молодежью в отношении общего подхода и конкретных шагов к будущему в рамках Восточного партнерства. Еврокомиссар пообещал представить новый курс для молодежи, который сделает их конкурентоспособными на глобальном уровне и позволит найти качественную работу в своем регионе.

Азербайджан на саммите представляют молодые лидеры и специалисты различных сфер во главе с министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым.

Министр выступил с докладом в рамках панельной дискуссии «Будущее молодежных политических диалогов в Восточном партнерстве».

Программа саммита включает в себя панельные дискуссии, презентации, вебинары и параллельные групповые обсуждения.

Участники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины поделятся своим опытом в области молодежной работы и политики, обсудят видение будущего Восточного партнерства.

Основными темами молодежного саммита станут: «Восточное партнерство после 2020 года и роль молодежи», «Участие молодежи в формировании политики путем укрепления молодежных советов ВП и с помощью регионального механизма поддержки гражданского общества стран Восточного партнерства», «Реалии и передовой опыт молодежного социального предпринимательства», «ЕС против дезинформации посредством позитивного общения» и др.

Отдельная тема будет посвящена пандемии COVID-19.

Не желая оставлять участников и гостей саммита без развлекательной программы, организаторы решили завершить первый день «живым» виртуальным концертом. Специальную программу по этому случаю подготовили грузинские рокеры из группы LOUDspeakers.

Подключиться к саммиту в качестве зрителей могут все желающие.