Азербайджан примет участие в обсуждении роли медиа в преодолении последствий пандемии COVID-19

Политологический центр «Север – Юг» совместно с Пресс-клубом «Содружество» 30 июня проведет онлайн круглый стол «Контуры новой реальности: роль медиа в преодолении последствий пандемии COVID-19».

Как сообщили # организаторы мероприятия, встреча пройдет на платформе ZOOM.

Круглый стол – резюмирующее мероприятие проекта «Онлайн-медиатренинг для журналистов государств Южного Кавказа «Контуры новой реальности: роль медиа в преодолении последствий пандемии COVID-19», а сам проект – логическое продолжение традиционных региональных медиатренингов, осуществляемых российским Политологическим центром «Север – Юг» для журналистов Южного Кавказа и Центральной Азии, направленных на расширение взаимодействия молодых журналистов и представителей медиасферы стран СНГ.

В рамках проекта прошел курс онлайн-тренингов и мастер-классов, на которых в контексте заявленной тематической повестки были рассмотрены различные аспекты создания, позиционирования и продвижения конкурентоспособного контента, а также механизмы взаимодействия медиа с государственными, общественными и экспертными структурами в условиях «новой реальности».

Тренерами и спикерами мероприятий выступили медиаэксперты, известные журналисты, редакторы ведущих СМИ России и государств Южного Кавказа.

В заседании круглого стола примут участие: старший продюсер Международного Мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» Александр Зданович (Россия), начальник управления ДМЦ SPUTNIK Маргарита Некрасова (Россия), шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов, медиадиректор, журналист, блогер Гамид Гамидов (Азербайджан), журналист Эльшан Рустамов (Азербайджан), аналитик, медиаэксперт Тигран Кочарян (Армения) и политолог-международник, журналист Нанэ Саргсян (Армения).

В ходе дискуссии будут рассмотрены наиболее актуальные аспекты деятельности национальных СМИ в период пандемии COVID-19 и долгосрочные тенденции, сложившихся в информационной сфере под влиянием этого фактора.

Также участники круглого стола обменяются мнениями относительно перспектив и механизмов развития коммуникаций с коллегами-медийщиками, расширения совместной деятельности и воплощения совместных медиапроектов, ответят на вопросы молодых коллег из стран Содружества.