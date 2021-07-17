По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан направлена гуманитарная помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом cообщили в посольстве Азербайджана в Кыргызской Республике.
16 июля самолет с 40 тысячами доз вакцины AstraZeneca совершил посадку в Международном аэропорту «Манас» в Кыргызстане.
Груз приняли дипломаты посольства Азербайджана в Кыргызской Республике, а также заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров, статс-секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Жапаркуль Ташиев и директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гюльбара Ишенаписова.