По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан направлена гуманитарная помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом cообщили в посольстве Азербайджана в Кыргызской Республике.

16 июля самолет с 40 тысячами доз вакцины AstraZeneca совершил посадку в Международном аэропорту «Манас» в Кыргызстане.

Груз приняли дипломаты посольства Азербайджана в Кыргызской Республике, а также заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Азизбек Мадмаров, статс-секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Жапаркуль Ташиев и директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гюльбара Ишенаписова.