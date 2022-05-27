Сегодня в Азербайджане отмечается национальный праздник 28 Мая – День Независимости.

104 года назад в Азербайджане была создана первая на Востоке демократическая республика.

Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) была провозглашена 28 мая 1918 года в Тбилиси Азербайджанским Национальным советом, возглавляемым Мамед Эмином Расулзаде.

За короткий период существования в АДР были достигнуты большие успехи. Так, было признано равноправие между мужчинами и женщинами, женщины получили свободу выбора, а также была создана национальная армия, эмитирована национальная валюта, создан национальный банк, также выполнены большие работы в области демократизации, свободы выборов, установления международных связей, международное сообщество официально признало независимость и территориальную целостность Азербайджана. К сожалению, просуществовавшая всего 23 месяца АДР пала 28 апреля 1920 года в результате большевистской оккупации.

Отметим, согласно утвержденному 15 октября 2021 года Президентом Ильхамом Алиевым Закону «О Дне Независимости», 28 мая объявлен Днем Независимости. До этого 28 мая отмечался как День Республики.

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