Азербайджан отмечает 29-ю годовщину восстановления независимости

18 октября отмечается 29-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана — День государственной независимости.

На исторической сессии Верховного Совета Азербайджана 18 октября 1991 года был принят Конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики».

В мае 1992 года Милли Меджлис (парламент) утвердил Государственный гимн Азербайджанской Республики (музыка — Узеира Гаджибейли, слова — Ахмеда Джавада), чуть позже — Государственный флаг, Государственный герб с изображением восьмиконечной звезды с языками пламени.