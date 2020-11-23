Азербайджан объявил в розыск Сейрана Оганяна по делу о геноциде

Правоохранительные органы Азербайджана объявили в розыск бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна.
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 103 (геноцид) УК АР.
Представление было рассмотрено 11 ноября в Бакинском военном суде в производстве судьи Эльбеи Аллахвердиева.
Суд удовлетворил представление и в отношении С.Оганяна была избрана мера пресечения в виде заочного ареста, в связи с задержанием он был объявлен в международный розыск.
В Бакинском военном суде подтвердили данный факт. Было сообщено, что в отношении С.Оганяна избрана мера пресечения в виде заочного ареста, он объявлен в международный розыск.
Отметим, 58-летний бывший министр С.Оганян родился в Шуше. Он получил образование в Бакинской Высшей общевойсковой командной школе.
В 2008-2016 годах С.Оганян был министром обороны Армении.
Распространилась информация о том, что он и его сын получили ранения в последних боях в Карабахе.