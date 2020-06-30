Азербайджан контактиркет с российскими правоохранительными органами по поводу задержанных граждан

«По поводу задержанных в Дагестане граждан хотелось бы сказать, что находящиеся на территории других стран лица должны соблюдать правила этой страны».

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Очень важно воздерживаться от любых насильственных действий. Соответствующие структуры Азербайджана находятся в контакте с российскими правоохранительными органами по поводу задержанных граждан», — сказал Х.Гаджиев.