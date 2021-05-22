Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с исполнительным директором и другими членами «Каспийского политического центра» США. Как передает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр Рашад Набиев.

«Мы встретились с исполнительным директором и другими «Каспийского политического центра» США. Мы побеседовали о работе, проделанной в сфере транспорта в нашей стране, о проектах, реализуемых на освобожденных территориях, и о сотрудничестве с американскими компаниями», — отметил он