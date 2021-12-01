1 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с министром оборонного производства Пакистана, сопредседателем Совместной азербайджано-пакистанской комиссии Зубайдой Джалал.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны АР.

На встрече стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений и уровнем стратегического партнерства, обсудили основные векторы двустороннего военного сотрудничества.

З.Гасанов подробно проинформировал гостей о работе, проводимой на освобожденных в ходе Отечественной войны территориях АР.

Генерал-полковник поблагодарил руководство и народ Пакистана за поддержку справедливой позиции Азербайджана на всех уровнях, в том числе в рамках международных организаций.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении развития двустороннего, а также трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции. З.Гасанов подчеркнул важность наращивания усилий в этой области.

В свою очередь, З.Джалал поздравила азербайджанский народ с победой в 44-дневной войне и восстановлением территориальной целостности страны. Она также выразила соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в Отечественной войне и в результате крушения военного вертолета 30 ноября.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества с Пакистаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной областях, в сфере военного производства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.