Азербайджан и Пакистан обсудили направления военного сотрудничества — ВИДЕО

3 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Раза.

Как сообщили в Министерстве обороны, сначала гости посетили Аллею шехидов, где возложили венки и цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны.

Затем в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны обеих стран. Согласно протоколу, генерал Надим Раза оставил запись в «Книге почета».

На встрече в ходе которой обсуждались перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, было выражено удовлетворение развитием традиционной дружбы и взаимного доверия между народами двух стран, в том числе азербайджано-пакистанских отношений, а также уровнем стратегического партнерства.

Министр обороны отметил, что под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева Отечественная война завершилась славной победой Азербайджанской Армии, и наши земли были освобождены от оккупации. Проинформировав гостя об успешных военных операциях, проведенных Азербайджанской Армией, министр отметил, что боевой опыт нашей армии, накопленный в этой войне, изучается армиями многих стран мира и международными военными экспертами.

Выразив удовлетворение развитием азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, генерал-полковник З.Гасанов поблагодарил руководство и народ Пакистана за поддержку справедливой позиции Азербайджана на всех уровнях, в том числе в рамках международных организаций, а также за гуманитарную помощь и моральную поддержку, оказанную нашей стране.

Отметив, что дружеские отношения между лидерами двух стран играют значимую роль в развитии связей между нашими государствами, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность таких встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов Пакистана поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности страны, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Отметив, что между нашими народами существуют исторически дружественные связи, генерал Н. Раза подчеркнул, что эти отношения, как и в других сферах, внесли большой вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества между нашими странами.

Выразив признательность за тёплый прием, генерал Н.Раза ещё раз довел до сведения, что пакистанские специалисты готовы принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Генерал также отметил, что имеется широкий потенциал для вывода военного сотрудничества двух стран на качественно новый уровень.

Подчеркнув, что военные связи отвечают интересам обеих стран, стороны отметили необходимость дальнейшего наращивания усилий в этом направлении. В ходе обсуждения основных направлений военного сотрудничества стороны обменялись мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения Азербайджанской Армии и Вооруженных Сил Пакистана, организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом, а также по ряду других вопросов.