ЕС и Азербайджан будут поощрять финансирование расширения «Южного газового коридора».

Об этом говорится в тексте «Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере».

Стороны признают, что любой дальнейший экспорт природного газа в Европейский союз, помимо тех объемов, которые поставляются на сегодняшний день, потребует значительных инвестиций в расширение сети трубопроводов «Южного газового коридора» и развитие проекта по добыче.

Стороны стремятся поощрять финансирование расширения сети трубопроводов «Южного газового коридора» с учетом климатической политики ЕС и его стратегии REPowerEU, в том числе путем сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Стороны стремятся, насколько это возможно, поддерживать инфраструктуру, готовую к конверсии с целью транспортировки возобновляемых газов, включая водород и его производные. Это означает, что новая инфраструктура должна быть способна транспортировать возобновляемые и низкоуглеродные газы, включая водород и его производные. Стороны стремятся содействовать развитию взаимовыгодной торговли природным газом, предвидя в будущем торговлю водородом, водородными производными и другими возобновляемыми газами (биометан и др.), а также электроэнергией, выработанной из ВИЭ.

С этой целью стороны в пределах своих полномочий и законодательных ограничений стремятся поддерживать оптимальное использование существующей энергетической инфраструктуры.