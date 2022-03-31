«Выражаем признательность Польше за оказываемую нам постоянную поддержку в вопросах сотрудничества с Европейским Союзом».

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев 31 марта во время встречи с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

«Сейчас этот процесс идет быстрыми темпами, и Европейский Союз уже объявил, что при организации президента Шарля Мишеля будет проведена новая встреча премьер-министра Армении со мной. Я надеюсь, что эта встреча будет плодотворной. Потому что уже состоялось несколько встреч, и мы должны двигаться к миру между Азербайджаном и Арменией, как можно скорее подписать мирное соглашение. Азербайджан в соответствии с нашей позицией представил основные принципы этого соглашения».

Президент подчеркнул, что конфликт уже нашел свое решение: «Азербайджан сделал это сам, и сейчас самое время наладить отношения между Азербайджаном и Арменией. Нам поступают определенные мессиджи от официальных лиц Армении. Как сообщили мне недавно, одно из этих сообщений заключается в том, что они считают наше предложение приемлемым. Это очень хорошие новости, и я надеюсь, что на встрече в Брюсселе в этот вопрос будет внесено больше ясности».