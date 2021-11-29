Состоялся III Форум международного сотрудничества Тихоокеанского альянса (ТА).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в форуме «Устойчивое социально-экономическое возрождение региона: вклад международного сотрудничества» приняли участие представители более 60 стран-участниц, в том числе чрезвычайный посол и полномочный представитель МИД Азербайджана Эльшад Искендеров.

Выступая на онлайн-форуме, Э.Искендеров проинформировал участников о важности транспортно-транзитных возможностей для стран Альянса в направлениях север-юг, восток-запад Азербайджана, который участвует в деятельности Альянса в качестве члена-наблюдателя.

Говоря о масштабных восстановительных работах, проводимых на территориях, освобожденных в результате 44-дневной войны, посол подчеркнул, что Азербайджан готов сотрудничать со странами Альянса и в этой области.

Выступающие в рамках обсуждений делегаты, отметив уникальность опыта восстановления освобожденных территорий нашей страны, выразили заинтересованность в сотрудничестве в этой сфере.