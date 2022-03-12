Азербайджан готов принять у себя встречу между Украиной и Россией

Об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Говоря об этом предложении украинской стороны, он отметил, что Азербайджан всегда готов принять такую встречу.

«С этим предложением выступила украинская сторона. Если будет такое намерение, мы всегда готовы принять эту встречу. Азербайджан ранее принимал у себя встречи между генералами США и России, а также встречу в рамках диалога Россия-НАТО. Логика здесь в том, что Азербайджан не является членом ни НАТО, ни ОДКБ. В то же время Азербайджан — председатель Движения неприсоединения. Мы видим кризис, имеющий место в Украине. Азербайджан продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь», — сказал Хикмет Гаджиев.

Он добавил, что президенты Азербайджана и Турции прилагают усилия для прекращения войны в этой стране.