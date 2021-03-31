Азербайджан двумя руками «за» предложение Армана Татояна

Наконец-то после 44-дневной Отечественной войны прозвучало одно здравое заявление от армянских чиновников. Набирающий в последнее время для себя очки омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что ссылки Азербайджана на советские карты при определении границы с Арменией незаконны.

Как написал на своей странице в Facebook Татоян, расположение азербайджанских сил по соседству с селами Гегаркуникской и Сюникской областей не может быть обосновано не только GPS-данными, но и советскими картами.

При этом он обратил внимание, что в советское время границы на этих картах менялись: в 1942 году, 1975-76 годах, 1985 году карты составлялись по-разному.

Но дело даже не в этом, а в том, что эти границы прокладывались не между Арменией и Азербайджаном как суверенными государствами, а между союзными республиками одного суверенного государства — СССР. Следовательно, они носили чисто административный, а не политический характер, считает Татоян и задается вопросом, почему карты 1920-х годов в связи с нынешним разграничением не упоминаются? Омбудсмен также обратил внимание, что в процессе разграничения не должны игнорироваться и границы и карты первой Республики Армения.

Что ж. Раз Татоян упомянул о границах первой Республики Армения, то это уже весьма дельная мысль для Азербайджана. Формально первая Республика Армения в 1918 году даже не была провозглашена независимой. Первое заседание армянского парламента (Национального совета) 1 августа 1918 года сочло нецелесообразным объявить о независимости прежде решения о границах нового государства. Армения считала, что «от Армении были отделены Карская область, Ахалкалаки, Сурмалу, Нахичевань, Карабах, большая часть провинций Еревана и Эчмиадзина, Борчалу, Памбак, Александрополь, большая часть Даралгяза и Зангезура».

То есть, Армения изначально выражала территориальные претензии к соседним странам. К тому же по Севрскому договору, ей также полагались огромные территории. В результате с момента образования первой Республики Армения она воевала с Азербайджаном, Грузией и Турцией, предъявив территориальные претензии.

Помимо этого, в 1918-1920 годах на территории современной Армении против азербайджанцев был учинен самый настоящий геноцид, который подтверждается большим количеством фактов, приведенных в документах, хранящихся в архивах, а также в прессе того времени. Армянские бандформирования очищали от азербайджанцев Зангезур, Карабах и Нахчыван.

А конфликт Армении против Турции привел к подписанию 2 декабря 1920 года унизительного для первой страны Александропольского договора. Согласно договору, территория Армении значительно сокращалась, она лишалась права иметь обязательную воинскую повинность, максимальная численность её армии устанавливалась в размере 1.500 человек при 8 орудиях и 20 пулемётах. И только советизация спасла Армению от этого позорного договора.

К сожалению, советизация обернулась для Азербайджана потерей части его исторических земель. Территория Азербайджанской Демократической Республики к началу 1920 года составляла 113 895,97 тыс. квадратных километров, а после советизации страна потеряла 29 338,2 квадратных километров. Из них 12 779, 6 кв. км. были уступлены Армении. В момент образования в 1918 году Армении ее территория составляла 9,2 тыс. кв. км. В течение 1920-1922 годов Армения расширилась до 28,1 тыс. кв. км. По данным переписи 1926 года территория Армении уже составляла 30,24 тыс. кв. км. То есть за годы советской власти Азербайджан потерял 12 тыс. кв. км. своей территории, которые отошли к Армении.

И если Татоян хочет установления азербайджано-армянской границы по картам первой Республики Армения (особо подчеркну не вымышленным, а реальным картам), то территория этой страны очень сузится. Сам того не ведая, омбудсмен Армении затронул очень щепетильную тему, которая наглядно говорит о том, что большая часть территорий этой страны в 1920-х годах являлись азербайджанскими землями.