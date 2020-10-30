Азербайджан будет заниматься журналистами-нелегалами, которые передают миру искаженную информацию из Карабаха

18 марта 2015 года в Азербайджане были утверждены правила аккредитации корреспондентов и операторов иностранных СМИ, желающих заниматься журналистской деятельностью в Азербайджане.

Согласно этим правилам, иностранные журналисты должны пройти аккредитацию в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В соответствии с ними МИДу было предоставлено право лишения аккредитации журналистов иностранных СМИ за деятельность, направленную против территориальной целостности, интересов и суверенитета страны, за визиты на оккупированные Республикой Армения территорий Азербайджанской Республики без разрешения, а также за распространение искаженной информации (https://ann.az/ru/mid-azerbaydzhana-utverdil-pravila-akkreditacii-inostrannyh-zhurnalistov/) .

С началом военных действий в Карабахе многие российские и французские корреспонденты, не пройдя аккредитацию в МИД Азербайджана и без получения соответствующего разрешения, направились в Нагорный Карабах для освещения происходящих там событий. Согласно заявлению официальных структур Азербайджана, распространенная этими журналистами информация зачастую носит искаженный характер. Мы решили выяснить, какие меры собирается принимать Министерство иностранных дел в отношении этих журналистов.

Как сообщила нам сотрудник пресс-службы Министерства иностранных дел Нигяр Гараджэмирли, МИД собирает информацию о журналистах, нарушающих законы нашей страны. «Будут приняты все необходимые меры, о которых мы обязательно информируем общественность», — сказала нам сотрудник пресс-службы.

Между тем хотим напомнить, что иностранные журналисты, посетившие территорию Нагорного Карабаха без аккредитации и специального разрешения, также нарушили Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, согласно которому все иностранцы, посетившие Азербайджан должны встать на миграционный учет. Какие меры собирается принять Государственная служба миграции в отношении иностранных журналистов, нарушивших требования миграционного законодательства страны?

Для получения ответа мы обратились в Государственную службу миграции. Инспектор Государственной службы Иманова поблагодарила нас за информацию о журналистах, нарушивших требования миграционного законодательства. «Я обязательно сообщу об этом нашему руководству. Будут приняты все необходимые меры», — пообещала нам инспектор Иманова.

Мы также решили выяснить и мнение Совета Прессы. По словам руководителя СП Афлатуна Амашева, очень часто иностранные журналисты посещают территорию Нагорного Карабаха, не пройдя аккредитацию в Министерстве иностранных дел. «Этим они нарушают законы нашей страны», — заявил # Афлатун Амашев.

На наш вопрос, собирается ли Совет прессы принять какие-либо меры в отношении этих иностранных журналистов, глава Совета Прессы дал следующий ответ: «Этим должно заниматься Министерство иностранных дел Азербайджана».

Конечно же, журналисты, посетившие оккупированные территории Азербайджана, ответят перед законом. По крайней мере, МИД Азербайджана сделает все возможное для этого. В этом деле открытым остается один вопрос: что мешает Совету Прессы взять и отправить письменный протест журналистским объединениям и даже редакциям тех СМИ, чьи сотрудники передают миру искаженную информацию о творящемся армянском терроре в Карабахе?