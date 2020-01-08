Азер Гараев о пожарах в Австралии: Мы уже не увидим нашу Землю прежней

Пожары в Австралии приняли масштаб планетарной катастрофы. Происшедшее отозвалось болью в сердцах миллионов людей по всему миру.

Корреспондент # попросил прокомментировать ситуацию с пожарами и его последствиями руководителя Общественного объединения Азербайджана «Союз по защите животных» Азера Гараева:

— В Интернете очень много противоречивых данных по пожарам. Что происходит в действительности?

— Все, кому не лень скидывают информацию в соцсети, делятся порой непроверенными данными. В YouTube есть ролики, где русскоязычные блогеры вообще говорят о том, что пожары чуть ли не вымысел. Поэтому мне было очень важно получить достоверную информацию. Все эти дни я нахожусь на связи с австралийскими коллегами.

На самом деле мы имеем дело с катастрофой планетарного масштаба. Если раньше катастрофы делились на природные и техногенные, то сегодня, к большому сожалению, появилась новая формулировка подобных трагедий — природно-техногенная катастрофа.

Все, что произошло в Австралии, и все то, что уже произошло в мире в условиях изменения климата, в абсолютном большинстве вызвано техногенным фактором. Да, есть влияние смещения оси планеты, цикличности тех или иных событий на Земле, но, кто бы что не говорил, сегодня мы имеет дело с таким явлением, как изменение климата, вызванное фактором нашего неустойчивого экономического развития. Говоря «нашего», я имею в виду всех нас – землян.

Австралия заставила задуматься в очередной раз все разумное человечество. Благодаря техническим инновациям сегодня можно воссоздать что угодно, даже копию египетских пирамид. Но копию материка, который мы практически теряем, и копию того биоразнообразия, абсолютно уникального и неповторимого, которое там находилось, невозможно будет воссоздать никакими техническими возможностями.

— Каковы будут последствия происшедшего?

— В Австралии в основном пострадали не люди, а животные. Миллиарды неповторимых и уникальных видов животных и растений. Все это будет иметь очень серьезные последствия для планеты уже завтра.

Когда горит какой-то участок леса — это трагедия. Когда горят сотни миллионов гектаров леса в одночасье — это уже планетарная трагедия. Надо понимать, что из-за того, что нет источника переработки CO2 (углекислый газ) в виде миллионов гектаров зеленой массы, при сгорании такого количества леса высвобождается огромное количество поглощенного ранее углекислого газа, и это все моментально выбрасывается в атмосферу. В результате – создаются еще более катастрофические условия для развития изменения климата.

— Понимают ли люди, к чему это может привести?

— Не думаю. Некоторые вообще считают, что изменение климата – это потепление или похолодание. Это в корне не так. Не хочу заострять внимание на этой глобальной теме, скажу лишь что — это совокупность аномальных природных явлений. Чтобы спасти хотя бы то, что осталось, лидеры крупных мировых держав, и каждый человек на планеты должны отдавать себе отчет в том, что они делают. Несмотря на активное обсуждение проблемы изменения климата, по сути, сегодня ничего не предпринимается для ее решения.

Один из самых важных факторов – это развитие альтернативной энергетики. Однако это развитие сегодня находится на уровне пилотных инициатив или потребления на бытовом уровне, а это – полнейшая ерунда! Необходимо техническое перевооружение производства, направление его в альтернативное русло, и все это необходимо делать как можно быстрей. Что происходит в реальности? Только единицы думают и решают эту проблему, и один из них – человек по имени Илон Маск. Где мировые лидеры, где их голос? Вместо этого мы наблюдаем вливание огромных средств в изготовление оружия массового поражения. Это как минимум очень странно…

Если затронуть второй по значимости фактор, влияющий на изменение климата – сельское хозяйство и животноводство, то и здесь сплошное разочарование. Мы вырубаем леса, разводим сельскохозяйственных животных, поглощаем все больше мяса и становимся причиной того, что произошло сегодня в Австралии. Надо менять систему питания. Что здесь сложного для понимания? Все умы мира уже высказались на эту тему, научным языком привели доказательства по каждому пункту.

— Пожары также стали причиной резкого сокращения популяции коал. Насколько поправима эта проблема?

— Эта популяция и без того висела на волоске. Сейчас эти несчастные животные совершенно не приспособлены к такого рода выживанию. К сожалению, они обречены. Я видел, как люди помогают им, но все это надо было делать раньше, принимать какие-то решения. Но меня очень радует, что хотя бы сейчас, перед лицом такой страшной опасности в своем большинстве люди не забывают, что они – люди. И это вселяет хоть какую-то надежду.

Мне очень запомнились фотографии и видеоматериалы, где простые люди, пожарные, фермеры лезут в огонь за этими животными, поят их водой, пытаются спасти.

На восстановление лесов потребуется сотни лет. Что – то восстановить удастся, что-то – увы, нет. Мы должны понимать, что уже не увидим нашу Землю прежней. К сожалению, многие процессы уже необратимы.

— В соцсетях много недоумений в связи с затянувшейся ликвидацией огня. Могли бы вы пояснить обычным пользователям, почему такие пожары трудно подаются тушению, несмотря на то, что на помощь была брошена армейская авиация и военно-морской флот?

— В прошлом году горела Сибирь, и все ругали президента, губернатора. Люди не понимают, что есть вещи, которые не подвластны лидерам даже самых крупных держав… Невозможно в одночасье потушить материк, размером с Австралию, который загорелся как спичка. В любом случае, будет проведено расследование.

Но все же думаю, что даже если бы объединились все державы, не было технических возможностей потушить пожар в кратчайшие сроки. Потому что страны элементарно не развили способы адаптации и предотвращения катастроф в связи с изменением климата. Повторюсь – зато они развили ядерный и добывающий потенциал.

Сегодня, когда я слышу по новостям, как политики не могут поделить между собой страны и сферу своего влияния на них, в то время как горит один из крупнейших материков нашей планеты, меня одолевает безнадежность и безвыходность…