Аяз Салаев: С одной стороны, я не хочу, чтобы мой сын погиб на войне, но с другой стороны, иного варианта я не вижу

Известный режиссер, киновед, телеведущий, заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев сегодня отмечает юбилей.

Всеми любимому деятелю кино исполнилось 60 лет.

В свой день рождения Аяз Салаев представил эмоциональное видео обращение армянским агрессорам, предлагая им взвесить все плюсы и минусы оккупации азербайджанских территорий. Автор ролика подчеркивает, что больше половины прожитой им жизни омрачены преступной политикой Армении по отношении к родному Азербайджану.

«Я видел в интернете ролик с улицами Еревана, разрисованными азербайджанскими флагами, которые прохожие должны были топтать ногами. Ну, что сказать… Это — признак духовной деградации, той самой, которая больше никогда не позволит, чтобы из вашей среды вышли Грант Матевосян, Арам Хачатурян, Сергей Параджанов. Вы сами загнали себя в тупик и делаете хорошую мину при плохой игре», — цитата из отрывка данного видеобращения.

Посмотреть видео полностью можно здесь:

Корреспондент # позвонил Аязу Салаеву чтобы поздравить его с юбилеем, и, пользуясь случаем, задать несколько вопросов:

— Что побудило вас записать данное видео обращение?

— Вся моя жизнь, пройденный путь… Это порыв. Это долг! То, что я наблюдаю в настоящее время, вызывает у меня чувство гордости. Тысячи сплоченных людей, наших соотечественников, выходят на центральные улицы мира, чтобы во всеуслышание заявить об армянской агрессии. Чтобы донести миру правду об оккупации Арменией азербайджанских земель.

Я очень горжусь, что большое количество молодых люде были готовы уйти на фронт добровольцами. Это говорит о том, что азербайджанцы не боятся смерти. Они готовы идти на войну с захватчиком и умереть во имя Родины. Не хочу говорить красивые фразы – в этом видеобращении я сказал то, что было у меня на душе.

— Есть только два пути возвращения оккупированных земель. Какой из них, на ваш взгляд, верный?

— Отвечу на этот вопрос конкретно. С одной стороны, я не хочу, чтобы мой сын погиб на войне, но с другой стороны, иного варианта я не вижу. Если говорить совсем откровенно, раньше я был более космополитичным человеком. Но вся эта история сделала меня не только патриотом, но и отчасти националистом. К сожалению. Это все равно, что жить без одной ноги. Вот и я, всю свою жизнь уже строю с учетом этого.

— Есть что-то такое, что вы себе желали бы на день рождение?

— Есть. Но пока я об этом умолчу. Я не могу врать, я очень искренний человек. Поэтому просто скажу – да, кое-что такое есть.

— Отмечаете в кругу семьи?

— Да, по-семейному. С дочками. Но признаюсь честно – мне всегда бывает грустно в свой день рождения. Трудно объяснить почему, это какое-то внутреннее состояние. Но было очень приятно получить множество поздравлений от друзей и близких. Всем большое спасибо!

P.S. Редакция # поздравляет Аяза Салаева с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и всевозможных успехов!