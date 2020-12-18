Аятолла Махмуд Амджад подверг власти Ирана критике за казнь оппозиционного журналиста

Один из ведущих религиозных деятелей Ирана аятолла Махмуд Амджад обрушился с жесткой критикой на Верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи, сообщает Агентство Анадолу.

Амджад, также известный реформистскими взглядами, разместил в социальных сетях видеопослание, в котором назвал «шехидом» оппозиционного журналиста Рухуллаха Зема, казненного по решению суда за подстрекательство к протестным акциям против иранского режима.

Аятолла Амджад выразил убежденность в несправедливости решения о казни оппозиционного журналиста. А на Хаменеи автор послания возложил прямую ответственность за кровопролитие в Иране с 2009 года, когда по всей стране прокатились протестные акции в связи со спорными итогами президентских выборов.

Амджад призвал религиозных деятелей и улему Ирана не молчать в ответ на варварство и жестокость в стране.

Аятолла отметил, что руководство Иранской Республики допустило большие ошибки, причина которых кроется в «надменности».

Амджад призвал духовного лидера Ирана Хаменеи раскаяться в содеянном и реализовать необходимые реформы в стране.

В Иране 12 декабря приведено в исполнение решение о смертной казни редактора оппозиционного издания Amednews Рухуллаха Зема.

В октябре 2019 года Зем был арестован по обвинению в «распространении козней во всем мире» и приговорен в июне Революционным судом ИРИ к высшей мере наказания.