Со ссылкой на источник в Белом доме СМИ утверждает, что Вашингтон действительно рассматривал вариант пригласить Владимира Зеленского незадолго до переговоров с Путиным в Женеве. Однако впоследствии в администрации американского лидера отказались продвигать эту встречу из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». В США посчитали, что Украина отказалась бороться с коррупцией, пишет портал.

Как сам Зеленский заявил в интервью Axios, он готов встретиться с Байденом перед российско-американским саммитом в Женеве, чтобы, помимо прочего, обсудить «Северный поток — 2», но переговоров об этом не было. Тем не менее контакт с американским коллегой «в той или иной форме» возможен, подчеркнули в Киеве.(РИА Новости)