«Каждый раз, когда мы выходим из воды, то оглядываемся по сторонам, чтобы нас не сбила машина. Это какой-то кошмар! Неужели никто не может остановить этот беспредел!». С этими словами в редакцию # обратилась жительница Баку, которая решила вместе с детьми отдохнуть этим летом в Набране. История, о которой она поведала, происходила и, как уверена наша собеседница, и ныне имеет место на пляже в Набране, прямо напротив центра отдыха «Батабат». Собеседница возмущается, что владельцы автомобилей превратили в автостраду территорию, которая находится прямо у моря. «Люди на этом пляже не могут спокойно выйти из воды, не оглядываясь по сторонам, да и детей в такой опасной зоне нельзя оставлять без присмотра. Зачем автомобилисты хотят добраться прямо до воды на машине, остается для меня секретом. А если кто-то лежит на песке и загорает, или же дети играют в мяч? Одним словом, кто-то должен заняться устранением этого летнего кошмара» — просит наша читательница.

В принципе, она права, ведь муниципалитет и дорожная полиция всегда бывают начеку в поисках каких-то нарушений, особенно в летний период. Неужели те же самые «гаишники», которые устраивают ежедневные рейды на выходе из зон отдыха, не могут заняться этой проблемой и оштрафовать парочку автолюбителей, чтобы остальным неповадно было?

Мы решили выяснить известно представителям местной исполнительной власти об этом вопиющем факте, который когда-нибудь закончится для кого-то из отдыхающих в лучшем случае на больничной койке? Ведь пляжи находятся в ведении органов исполнительной власти.

Как заявила нам представитель главы исполнительной власти Хачмазского района в поселке Набрань Назакет Искендерова, подобное вполне возможно. «Но мы не можем отвечать за дорогу, которую кто – то самовольно проложил на территории пляжа», — сказала она #.

Мы также решили узнать и позицию сотрудников полиции. Ведь в любую минуту под колеса автомобиля могут попасть отдыхающие и их дети.

Дежурный отделения полиции г.Худат, на территории которого находится данный пляж, Абузеров, пообещал проверить эту информацию. Через двадцать минут мы вновь связались с отделением полиции Худата. «Наши сотрудники посетили этот пляж. Информация о том, что через территорию пляжа проезжают автомобили не подтвердилась», — сообщил нам дежурный.

Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Муниципалитет не отвечает за самовольную автодорогу, а дорожная полиция своим зорким взглядом не нашла подтверждения… Интересно, если кто-то поставит маленький ларек на пляже для продажи кукурузы, муниципалитет также не отвечал бы за произошедшее? А для «гаишников» представляем несколько видео, снятых нашей читательницей – может тогда прозрение наступит? Надеемся, до того, как для кого-то отдых в Набрани окажется последним в жизни. Соответствующим структурам следует задуматься над этой проблемой и поставить запрещающие проход автомобилей к морю знаки. В этом случае, наказание манатом будет действенной мерой. Ведь Набрань — популярное место отдыха для туристов, от потраченных денег которых зависит развитие всего региона.