Задержанный сегодня утром в Турции по статье 299 «за оскорбление президента» мужчина по имени Махир Аккоюн, вечером после дачи показаний был отпущен на свободу с условием судебного контроля.

Махир Аккоюн разработал наклейки, возлагающие на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его союзника Девлета Бахчели ответственность за высокие цены в магазинах.

Аккаунт в социальной сети под названием «Молодежь вытеснит [правительство]» ранее на этой неделе поделился фотографиями продуктов, продаваемых в магазинах, с наклейками на них с надписью «Вы считаете этот продукт дорогим? Это из-за Эрдогана. Помните об этом, когда будете голосовать».

Ранее кандидат в президенты от оппозиционной Национальной коалиции и лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что отменит статью 299 Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность за «оскорбление» президента, если его выберут на выборах 14 мая.

«Во время правления «Национальной коалиции» мы снова установим свободу слова; ни один молодой человек не будет задержан за сообщение в соцсетях. Наша страна избавится от этой причудливой статьи», — заявил Кылычдароглу 3 апреля. (turkishminute.com)