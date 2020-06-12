Автобусные экспресс-маршруты прекращают свою деятельность

С 16 июня в Баку отменяются автобусные экспрессы-маршруты, которые были организованы ранее ввиду прекращения работы бакинского метро в связи с введением особого карантинного режима, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В связи с возобновлением работы метро необходимость в экспресс-автобусах уменьшилась. Так, если до 9 мая этими автобусами ежедневно перевозились в среднем 45-46 тысяч пассажиров, то с возобновлением работы метро данный показатель постепенно снижался, и в настоящее время составляет в среднем 2-3 тысячи пассажиров в день.

Автобусы, снятые с экспресс-линий, будут выпущены на регулярные линии, эксплуатируемые ООО «BakuBus».

Отметим, что в течение двух месяцев экспресс-автобусами были перевезены 1 миллион 500 тысяч пассажиров. За время прекращения работы метро регулярными автобусами и экспресс-автобусами было перевезено около 30 миллионов пассажиров.