Австрийский пенсионер умер после вакцинации Pfizer

Австрийский 88-летний пенсионер скончался на следующий день после вакцинации Pfizer BioNTech от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Kronen Zeitung.

Мужчина получил вторую дозу препарата в минувшую среду. Первые осложнения он ощутил уже ночью, а в четверг скончался. При этом связь его смерти с прививкой от коронавируса пока не установлена.

Ранее стало известно, что после прививки от коронавируса в Норвегии скончались более сотни человек. 102 пожилых человека умерли после вакцинации, их средний возраст составляет 87 лет. В Норвегии используются вакцины Pfizer/BioNTech (lenta.ru)

| 2021-03-27T21:32:16+04:00 27 марта 2021, 22:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss