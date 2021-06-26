“Раны, нанесенные нагорно-карабахским конфликтом, все еще не зажили. Но их нужно лечить. Хорошим знаком является то, что все стороны понимают, что им нужно залечить эти раны, и для этого процесса им нужны партнеры. ЕС готов сделать для этого все возможное».

Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции в Тбилиси заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

“У нас были очень интенсивные переговоры с Азербайджаном и Арменией. Этот визит подтвердил то, что мы уже знаем: самое востребованное в регионе — это доверие. Наша цель — посеять первые семена доверия», — сказал глава МИД.

Он отметил важную роль Грузии и премьер-министра этой страны в этом вопросе. По словам А.Шалленберга, премьер-министр Грузии сыграл важную роль в передаче Азербайджаном армянских военных противоположной стороне и передаче армянской стороной Азербайджану карты заминированных территорий в Агдаме.