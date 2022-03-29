Австралия ввела первый пакет автономных санкций в отношении некоторых российских граждан, подозреваемых в преступлениях, связанных с коррупцией, а также против тех, кто, по мнению австралийских властей, «причастен к смерти» юриста Сергея Магнитского. С соответствующим заявлением во вторник выступила глава австралийского МИД Марис Пейн.

В опубликованном на сайте ведомства документе министр объявила о введении первого пакета санкций, направленных против российских граждан, «ответственных за коррупционные преступления, раскрытые Сергеем Магнитским, а также против тех», кто якобы причастен к его смерти. «Правительство [Австралии] почтит память Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, введя целенаправленные санкции и запреты в отношении 14 российских граждан, обвиняемых в коррупции, и еще 25 <…>, причастных к жестокому обращению с ним и к его смерти», — указала Пейн.

Как сообщила глава МИД, граждане РФ, попавшие в австралийский санкционный список, столкнутся с рядом экономических ограничений, включающих заморозку активов и счетов, а также с запретом на въезд на территорию Австралии. «Это гарантирует, что Австралия не станет безопасным убежищем для тех, кто уже столкнулся с [аналогичными] санкциями стран-единомышленников», — подчеркнула она.

«Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят в США в 2012 году. Он предусматривает использование односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине.