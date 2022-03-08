Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в официальном заявлении на сайте ведомства объявила о введении санкций против России из-за агрессии России против Украины, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, шести военачальников и 10 лиц, якобы «разжигающих вражду» и «распространяющих пропаганду».
«Этот новый пакет санкций введет целевые финансовые санкции против Вооруженных сил Российской Федерации и целевые финансовые санкции и запреты на въезд против еще шести высокопоставленных российских военных командиров, ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины», — говорится в заявлении Пейн.
Под санкции против ВС РФ, в частности, попали сухопутные войска, ВМФ, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска.