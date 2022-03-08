«Этот новый пакет санкций введет целевые финансовые санкции против Вооруженных сил Российской Федерации и целевые финансовые санкции и запреты на въезд против еще шести высокопоставленных российских военных командиров, ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины», — говорится в заявлении Пейн.