Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

«Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках (построения – ред.) коллективной промышленной базы двух наших стран», — заявил он по итогам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии.