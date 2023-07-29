Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.
«Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках (построения – ред.) коллективной промышленной базы двух наших стран», — заявил он по итогам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии.
Кроме того, по словам министра, «принято обязательство усилить присутствие американских сил на наших северных базах, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов», а также «увеличится число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды».