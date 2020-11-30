Австралия потребовала от Китая удалить пост о преступлениях своих военных

Публикация была сделана на фоне выхода доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Доклад был опубликован в середине ноября командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.