Австралия потребовала от Китая удалить пост о преступлениях своих военных

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон потребовал, чтобы правительство КНР немедленно удалило «отвратительный» пост в Twitter, направленный против сил обороны страны, сообщает телеканал ABC.
Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter пост с изображением австралийского военнослужащего, приставившего нож к шее ребенка. «Шокированы убийствами мирных жителей и заключенных Афганистана австралийскими солдатами. Мы решительно осуждаем подобные действия и призываем привлечь их к ответственности», — говорится в подписи к изображению.
Публикация была сделана на фоне выхода доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Доклад был опубликован в середине ноября командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.
«Австралия требует извинений от правительства Китая за этот возмутительный пост», — приводит телеканал слова Моррисона. «Мы также добиваемся его незамедлительного удаления», — добавил он, отметив, что властям КНР «должно быть стыдно» за это.
По словам Моррисона, правительство Австралии уже обратилось к китайскими властями, а также к Twitter, чтобы данная публикация была удалена.(РИА Новости)