Австралия откажется от применения вакцины Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca к концу 2021 года. Об этом в четверг сообщил глава правительственной оперативной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Джон Фрюэн.

По его словам, препарат AstraZeneca будет постепенно выведен из национальной программы вакцинации и снят с производства в Австралии, поскольку из-за побочных эффектов его применение для лиц моложе 60 лет было запрещено. «Все, кто еще может быть привит вакциной AstraZeneca, получат ее до четвертого квартала [текущего года], а в национальную программу будет включен больший объем препаратов компаний Pfizer и Moderna», — сказал Фрюэн в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Глава оперштаба также отметил, что с октября 2021 года власти планируют прививать до 2,3 млн человек препаратом американской компании Pfizer, разработанным совместно с германской BioNTech, еженедельно. Вакцина американской компании Moderna, как ожидается, начнет поступать в Австралию во второй половине сентября, и в октябре каждую неделю ее будут получать от 87 тыс. до 125 тыс. австралийцев.(ТАСС)