Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), который включает Индию, США, Японию и Австралию, выступают за реформирование ООН и расширение Совета Безопасности всемирной организации.

Как передает ТАСС, об этом говорится в совместном сообщении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств «четверки», которая прошла в пятницу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы привержены продвижению комплексной программы реформ ООН, в том числе за счет расширения постоянных и непостоянных мест в Совете Безопасности ООН, чтобы совет отражал текущие мировые реалии и включал более разнообразные с географической точки зрения взгляды», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Индии.

«Четверка» подтвердила свою полную поддержку ООН, в том числе в деле реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, указывается в документе.