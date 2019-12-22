Австралийский премьер извинился за то, что во время лесных пожаров был в отпуске

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился за поездку на Гавайи с семьей во время лесных пожаров в стране, сообщает Associated Press.

Моррисон прервал семейный отпуск и вернулся в Австралию на фоне недовольства общественности его отсутствием.

Премьер заявил, что принимает критику в свой адрес. Он также подчеркнул, что национальный кризис – не время для «подсчета политических очков», и призвал австралийцев быть добрыми друг к другу.

Из-за лесных пожаров в Австралии были уничтожены более миллиона гектаров леса. Также погибли люди и сгорели жилые дома. (gazeta.ru)