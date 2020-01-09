Австралийские войска продолжат выполнять свою миссию в Ираке

Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийские войска продолжат выполнять свою миссию в Ираке, несмотря на обстрел военных баз со стороны Ирана, сообщает местный телеканал SBS.
Австралия участвует в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ.

«Нашей целью остается единый и стабильный Ирак, наши усилия направлены против ИГ… это остается нашей миссией, и мы продолжаем выполнять эту миссию», — приводит телеканал слова Моррисона.

По сообщению телеканала, около 300 австралийских военнослужащих находятся в настоящее время в Ираке.(РИА Новости)
| 2020-01-09T08:45:28+00:00 9 января 2020, 12:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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