Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийские войска продолжат выполнять свою миссию в Ираке, несмотря на обстрел военных баз со стороны Ирана, сообщает местный телеканал SBS.
Австралия участвует в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ.
«Нашей целью остается единый и стабильный Ирак, наши усилия направлены против ИГ… это остается нашей миссией, и мы продолжаем выполнять эту миссию», — приводит телеканал слова Моррисона.
По сообщению телеканала, около 300 австралийских военнослужащих находятся в настоящее время в Ираке.(РИА Новости)