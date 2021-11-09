Бывший глава разведки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Амос Ядлин заявил, что у еврейского государства есть возможность нанести удар по Ирану. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Амос Ядлин заявил об этом в передаче на радиостанции 103FM, передает EADaily. Сославшись на готовность Ирана сесть за стол переговоров по его ядерной программе, он заявил:

«Американцы готовятся к ситуации, в которой переговоры с Ираном не увенчаются успехом. Мы находимся в ситуации, когда, если есть соглашение, это нехорошо, а если нет соглашения, мы столкнемся с выбором выбора для премьер-министра Израиля. У Израиля есть военный потенциал для нападения на Иран».

Ядлин также прокомментировал возможность нападения Ирана на Израиль:

«Нафтали Беннет как премьер-министр должен решить — ничего не делать или осуществить атаку. Атака — это последний шаг после того, как были реализованы все другие стратегии. Я рад, что мы поняли, что необходимо выделить бюджет, и что военные планы необходимо обновить с учетом текущей ситуации. У Израиля есть военный потенциал для нападения на Иран, проблема не в нападении, а в том, что произойдет после него. Здесь есть много соображений».

Бывший глава разведки ЦАХАЛа также объяснил переговорную стратегию Тегерана и выгоду для Ирана от ядерного соглашения 2015 года:

«Иранцы приветствовали стремление Америки вернуться к соглашению при администрации Байдена. В течение шести раундов переговоров они выдвигали высокие требования, которые не могла принять даже администрация демократов. В конце концов, это сработало в их пользу, а теперь оказывает давление на американцев… Соглашение 2015 года было хорошим в долгосрочной перспективе для иранцев, они хотят, чтобы с них сняли санкции. Военный вариант все же не нужен, но он должен быть более реальным в США, чем здесь».

Ранее сообщалось, что запасы урана в Иране с обогащением 20% превышают 210 кг.

Эти заявления вновь актуализируют вопрос возможности военного исхода тех проблем, которые есть между Ираном с одной стороны, и Израилем и США – с другой. Насколько сильна угроза такой войны в нынешних условиях? Ведь несколько раз бывший глава армейской разведки Израиля повторяет, что «у Израиля есть военный потенциал для нападения на Иран».

И какие угрозы всё это несет Азербайджану, учитывая, что он совсем недавно пережил период обвинений со стороны руководства ИРИ в каком-то «сионистском присутствии» на его территориях?

Своим мнением по этим вопросам поделился с # израильский политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного Партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич:

— Начну с конца. Я не раз говорил и повторю сейчас — в Азербайджане должны хорошо понять, что Иран представляет угрозу его существованию. Иран – это агрессивная страна, которая исповедует политику объединения под своей властью всех земель, которые населены шиитами. Второе – Иран рассматривает Азербайджан как часть своей утерянной территории. Все разговоры о возможности дружественных отношений, о признании ИРИ независимости АР, это до поры до времени. Восточная дипломатия. Если у Ирана будет такая возможность, он просто поглотит Азербайджан.

Если Иран все-таки получит ядерное оружие, конечно, его агрессивность в отношении всех других стран, в том числе соседей, резко возрастет. Считается, что у Израиля самая совершенная в мире авиация, а также система противовоздушной обороны, которая способна перехватывать баллистические ракеты с ядерными боеголовками. У Израиля, в конце концов, у самого, как говорят, есть ядерное оружие. У Азербайджана этого нет, то есть для него Иран с ядерной бомбой будет представлять просто смертельную угрозу.

В израильском обществе существует консенсус – страна, которая заявляет, что хочет уничтожить Израиль, ни в коем случае не должна получить ядерное оружие и исполнить свои угрозы. И Израиль готов действовать для этого всеми возможными военными средствами. У него тоже есть баллистические ракеты, которые могут долететь до любой точки планеты. Военный потенциал достаточно большой, и планы по его применению есть. Более того, эти планы, по-видимому, были согласованы и с американцами. Во всяком случае, во время последней встречи начальников генштабов, пару месяцев назад, представитель Израиля заявил, что если идущие переговоры с ИРИ не дадут результата, то будет использован план Б, военный вариант. То есть, американцы либо одобрили этот план, либо будут участвовать в этом. После смены администрации в США были опасения, что политика Вашингтона будет не такой произраильской, а более проиранской. Но этого не произошло. Конечно, никто не заинтересован в военном варианте.

Внутри Ирана видимо есть несколько групп влияния. Во-первых, мусульманские фанатики, которые считают необходимой мировую войну, чтобы обеспечить приход Махди. Есть Корпус стражей исламской революции (КСИР), который сейчас и правит Ираном фактически – для него режим санкций выгоден. Именно КСИР контролирует всю контрабанду, все пути обхода санкций. Есть также иранская замещающая промышленность, которая пытается снизить эффект от санкций, она также находится под контролем КСИР. Проще говоря, это конкретные генералы, которые получают за всё это очень хорошие деньги. Поэтому они заинтересованы, чтобы такое противостояние продолжалось максимально долго, и не хотят отмены санкций. Есть конечно в Иране и более благоразумные круги, которые понимают, что если страна откажется от своей агрессивной политики в отношении Израиля, это принесет их народу большую выгоду.

Пока что Иран ходит по краю пропасти. Они поднимают ставки до максимума, потом в последнюю минуту отступают, пытаясь выторговать себе какие-то преференции. Но поскольку в иранском руководстве нет единства по этому вопросу, чем закончатся переговоры, неизвестно.

Мяч находится на поле Ирана. По-видимому, терпение США и Израиля начинает иссякать. Последние заявления о возможности применения военного варианта со стороны израильских военных, свидетельствуют об этом.

В общем, в любом случае, чем слабее будет военный, агрессивный потенциал Ирана, тем лучше для Азербайджана. Если Иран вслед за ударом, который уничтожит его ядерную программу, развернет террористическую войну против Израиля с помощью Хизбаллы, Хамаса и т. д., то ответом станет конец режима аятолл, что в принципе хорошо для мира, и в том числе для Азербайджана.