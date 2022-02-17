Украина обратилась к Израилю с просьбой поддержать посреднические усилия в урегулировании разногласий между Киевом и Москвой, однако в Тель-Авиве дистанцируются от подобного шага. Об этом сообщает израильский общественный телеканал (KAN), передает Anadolu.

Согласно сообщению KAN, глава МИД Израиля Яир Лапид по итогам встречи с первым замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой пообещал, что Израиль рассмотрит просьбу украинской стороны о предоставлении военной помощи.

Лапид отметил также, что согласно последним оценкам, в случае приостановки воздушного сообщения с Украиной, у Израиля останется очень мало времени для эвакуации своих граждан из этой страны.

Джапарова сообщила израильским СМИ, что заявления дружественных стран по отказу от поездок в Украину вызвали панику в стране, и привели к оттоку инвесторов и бюджетным проблемам в стране.

Замглавы МИД Украины также обратилась к Израилю с просьбой более активно участвовать в урегулировании кризиса между Москвой и Киевом.

Судя по этому сообщению, Израиль как будто не хочет вмешиваться в российско-украинские отношения. Интересно, почему? И почему Киев, если он знает о таком нежелании, обращается за такой поддержкой к Израилю? Кроме того, интересно, каким будет скорее всего итог «рассмотрения просьбы украинской стороны о предоставлении военной помощи»?

Своим мнением по этим вопросам поделился с # израильский политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного Партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич:

— В этих вопросах есть две темы. Первая – это обращение украинского правительства о посредничестве, и Израиль не отверг эту просьбу. Я думаю, что Израиль вполне может выступить посредником, потому что, и это подчеркивает местная пресса и должностные лица, у Израиля есть хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, и для нашей страны было бы крайне нежелательно, чтобы две страны, с которыми у нас хорошие отношения, вступили друг с другом в военный конфликт. Израиль был бы заинтересован в том, чтобы этот конфликт погасить, но как известно, для свадьбы нужны две стороны, и точно так же и для переговоров необходимо согласие обеих сторон. И если Украина неоднократно выражала заинтересованность в переговорах, то мы видим сейчас, что происходит с Россией – там практически отвергают любые посреднические усилия. Тут и без Израиля хватает посредников, кто только не побывал в последние дни в России, и телефонные разговоры постоянно происходят между Путиным и лидерами Запада. Явно, что все эти беспрецедентные дипломатические усилия не оказывают никакого влияния на ситуацию. Политика России остается прежней, концентрация войск на границе тоже, и двусмысленно агрессивные заявления. А три дня назад прошло сообщение, что мобильные пусковые установки ядерных ракет выведены на боевое патрулирование. Это значит, что они в принципе уже могут быть готовы к запуску ядерных ракет.

То есть, Россия совершенно не хочет никакого посредничества ни с чьей стороны. Хотя Израиль мог бы сделать это.

Вторая тема – о продаже и поставках оружия Израиля Украине. Во-первых, украинское руководство хочет усидеть на двух стульях. Жестко сказано, но это так. С одной стороны, оно заявляет, что никакой войны не будет, было даже сообщение, что президент Зеленский кричал на Байдена во время телефонного разговора – тот пытался убедить его, что военное вторжение будет, а глава Украины отказывался признавать это. Руководство Украины до сих пор отказывается называть то, что происходит на востоке страны войной – в их трактовке это некая контртеррористическая операция, хотя какие там террористы? Киев выдает Москве людей, обвиняемых в антироссийской деятельности. Буквально несколько дней назад был выдан бывший житель Петербурга по фамилии Тарасов, которому российские власти предъявили обвинение в «хулиганстве» за участие в антипутинском митинге. Он сначала уехал в Израиль, получил гражданство Израиля, потом непонятно почему выехал в Прибалтику, а потом заехал на территорию Украины, где его задержали украинские власти по представлению прокуратуры РФ, за участие в антипутинском проукраинском митинге. И несмотря на решение Евросуда по правам человека о том, что выдача Тарасова должна быть приостановлена, украинские власти передали его в РФ. Это не лезет ни в какие ворота. Если вы выдаете агрессору человека, обвиняемого по явно сфабрикованному делу, основанному на политических мотивах, то почему вам кто-то должен помогать оружием? Тем более, вы повторяете, что Россия не нападет. Почему Украина должна ожидать, что Израиль будет продавать ей оружие? Ведь никакого договора о дружбе, о взаимопомощи, о союзе, о поставках вооружений между Украиной и Израилем нет. Кроме того, Украина неоднократно голосовала против Израиля в ООН.

Понятно, что у Израиля есть достаточно напряженные, разносторонние отношения с Россией, Израиль ведет свою игру с ней. Израиль действует против союзников России в Сирии, и Россия тоже находится там со своими войсками. И тут достаточно тонкий баланс интересов. Стоит ли нарушать этот баланс, поставляя вооружения стране, которая не является союзником Израиля? Украина никогда не помогала Израилю ни в чем, не голосовала за него в международных организациях, она не является произраильской страной. Есть проблемы во внутренней политике Украины – мы знаем, что израильское общество и правительство крайне негативно относится к тому, что в Украине увековечивают память убийц евреев, им ставят памятники, называют их именами улицы.

Да, Израиль не хочет вмешиваться в российско-украинские отношения, поскольку это не наша война, и у нас есть хорошие отношения с обоими государствами. А что делать, бежать впереди украинского паровоза, когда Киев говорит, что никакой войны у них нет и не предвидится?

Что касается массового отъезда дипломатов из Украины, Израиль как раз единственная страна, которая в последнее время увеличила штат своего посольства в Киеве. Израиль не принимал никаких решений о приостановке полетов в Украину, наоборот, создан практически воздушный мост. Две израильские авиакомпании увеличили в последние дни на порядок количество рейсов в Украину. Это делается прежде всего в целях обеспечения мер безопасности или даже эвакуации евреев, живущих или находящихся в Украине, в случае нападения России.