В результате авиаудара по мариупольскому роддому, который совершили российские войска, пострадали 17 человек.

Как передает #, об этом рассказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в эфире UAразом.

«В данный момент количество пострадавших вследствие авиаудара по Мариупольскому роддому №2 — 17 человек раненными среди медперсонала и рожениц, погибших нет», — сообщил он.

Он уточнил, что авиаудар был осуществлен в момент режима «тишины», объявленного и подтвержденного в т.ч. противником.