В отношении руководителя интернет-телевидения Xural TV Аваза Зейналлы и адвоката Эльчина Садыгова было рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает АПА, в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Фарида Амиралиева было обеспечено представление в следственный орган по рассматриваемому делу.

Согласно постановлению, Аваз Зейналлы и Эльчин Садыгов обвиняются по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса и задержаны на 4 месяца.

Отметим, что Аваз Зейналлы и Эльчин Садыгов вчера были задержаны органами прокуратуры.

Напомним, что 7 сентября главный редактор сайта haqqın.az Эйнулла Фатуллаев написал, что глава Xural TV Аваз Зейналлы получил 20 тысяч манатов от семьи находящегося в настоящее время под стражей бизнесмена Расима Мамедова путем шантажа и угроз, но затем, нарушив соглашение, продолжил кампанию шантажа в отношении Расима Мамедова. Он также распространил аудиозапись с Авазом Зейналлы.

Позже адвокат Эльчин Садыгов вмешался в дело и опроверг информацию. После этого Э. Фатуллаев сообщил, что Зейналлы получил деньги через адвоката Эльчина Садыгова.